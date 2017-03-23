"У нас на ройоні": киян розсмішила обдруківка "Київавтодору"

У Дніпровському районі Києва працівники "Київавтодору" вивісили оголошення про ремонт вулиці Раїси Окіпної. У ньому шляховики попередили, що ремонт дорожнього покриття триватиме з 1 березня по 30 травня і просили вибачення за незручності. Однак письменник Артем Чапай звернув увагу на орфографічну помилку у слові "район". Про це він написав у Facebook.

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"А ми дивуємося, що в "Сільпо" на вазі пробують "бонан" вибити й тим чергу позад себе збирають. А тут офіційно ремонт на рОйоні", - додав Чапай.