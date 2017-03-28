У Мережі з'явилася гра, у якій бійці ОМОН катають Медведєва на лижах

26 березня в Росії відбулися масові акції протесту, приводом для яких стало розслідування про майно прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Потім у Мережі з'явилася онлайн-гра "Качині історії", головним героєм якої є Медведєв.

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У грі Медведєв катається на лижах - у цьому йому допомагають бійці ОМОН, які несуть його. На шляху прем'єр-міністра трапляються качки, і якщо він вчасно не змінить смугу руху - падає на асфальт.

Про захоплення глави російського уряду качками ЗМІ дізналися з розслідування Фонду боротьби з корупцією. У маєтку Медведєва у місті Плесо є велике озеро, посеред якого побудована "хатинка для качечки".

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що Медведєв «отримав мільярди на підконтрольні благодійні фонди і витратив їх на яхти, палаци і виноградники». Він зазначив, що, хоча з розслідуванням ознайомилися понад 14 млн осіб, ні сам Медведєв, ні Кремль взагалі не сказали жодного слова, щоб порозумітися з народом.

Після масових протестів 26 березня Медведєв написав у коментарях на своїй сторінці в Instagram, що в цей день він "катався на лижах".