Розбиті дороги й шаурма: у соцмережах продовжують кепкувати з промо-ролика Києва до Євробачення-2017 (відео)
14:47, 31 березня 2017Курйози
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Користувачі соцмереж продовжують тішити неофіційними презентаційними роликами столиці до Євробачення-2017.
В мережі з'явився новий неофіційний презентаційний ролик Києва до Євробачення.
Так, на відео показано наші розбиті столичні дороги, акції проти незаконних забудов, МАФи з хот-догами і шаурмою.
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"Це вже більше схоже на правду", - йдеться у підписі до відео.
Раніше користувачі соцмереж наклали текст презентаційного ролика столиці до Євробачення на відеокліп Павла Зіброва "Хрещатик", випущений ще в 1994 році.
Сам проморолик Києва до Євробачення-2017 викликав неоднозначну реакцію серед українців.
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