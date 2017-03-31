Розбиті дороги й шаурма: у соцмережах продовжують кепкувати з промо-ролика Києва до Євробачення-2017 (відео)

14:47, 31 березня 2017
Курйози
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Користувачі соцмереж продовжують тішити неофіційними презентаційними роликами столиці до Євробачення-2017.

В мережі з'явився новий неофіційний презентаційний ролик Києва до Євробачення.

Так, на відео показано наші розбиті столичні дороги, акції проти незаконних забудов, МАФи з хот-догами і шаурмою.

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"Це вже більше схоже на правду", - йдеться у підписі до відео.

Раніше користувачі соцмереж наклали текст презентаційного ролика столиці до Євробачення на відеокліп Павла Зіброва "Хрещатик", випущений ще в 1994 році.

Сам проморолик Києва до Євробачення-2017 викликав неоднозначну реакцію серед українців.

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Теги: #Київ#ролик#Євробачення-2017