Європейський і безпечний: у мережі з'явився презентаційний ролик Києва до "Євробачення-2017"

Міністерство закордонних справ України опублікувало презентаційний ролик Києва в рамках підготовки до проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Відео можна подивитися на сторінці відомства в Facebook.

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Про основні переваги Києва, його інфраструктуру та пам'ятки розповідає мер столиці Віталій Кличко. "Київ радісно готується і чекає "Євробачення"", - заявив Кличко в ролику.

Як повідомлялося, Київ планують до 1 травня повністю підготувати до Євробачення.