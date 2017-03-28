Європейський і безпечний: у мережі з'явився презентаційний ролик Києва до "Євробачення-2017"
15:50, 28 березня 2017Суспільство
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Ролик розповідає про інфраструктуру міста та його переваги.
Київ підготують до конкурсу до 1 травня / wikipedia.org
Міністерство закордонних справ України опублікувало презентаційний ролик Києва в рамках підготовки до проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Відео можна подивитися на сторінці відомства в Facebook.
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Про основні переваги Києва, його інфраструктуру та пам'ятки розповідає мер столиці Віталій Кличко. "Київ радісно готується і чекає "Євробачення"", - заявив Кличко в ролику.
Як повідомлялося, Київ планують до 1 травня повністю підготувати до Євробачення.
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