Черновецький за тиждень випустить перший сольний альбом

Через тиждень планується випуск диска популярних пісень 80-х років у виконанні Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам.

«Так, я випускаю диск. Через тиждень він з`явиться. Зараз я погоджую з виконавцями цих дуже популярних, гарних пісень 80-х років цінові питання», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На питання, які саме пісні він записав для диска, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що «дуже душевні», зокрема пісні Володимира Висоцького.

«Я співаю їх не гірше, краще, аніж виконавці. Єдине, я не можу зрівнятися з Висоцьким. Я співаю його пісні дуже гарні, але… звичайно, це велика людина. Здається, це не він співає, а сам Господь Бог», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.