Засновник Microsoft Білл Гейтс випустив рій комарів на учасників конференції TED, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. У такий спосіб він вирішив привернути увагу до розповсюдження малярії.

Виступаючи з доповіддю на TED, Гейтс сказав, що малярію поширюють комарі, і декілька цих комах він приніс з собою. Після цього він відкрив банку з комарами, заявивши, що немає причин, з яких хворіти на малярію повинні лише бідні.

Після хвилинної паузи, протягом якої комарі літали по залу, засновник Microsoft заявив, що комахи, яких він випустив, не є переносниками малярії.

Також Гейтс повідомив присутнім про успіхи свого фонду в боротьбі з малярією. Зокрема, протягом трьох місяців за підтримки фонду Білла і Мелінди Гейтс має розпочатися третій етап досліджень вакцини від малярії.

Конференція TED проводиться щорічно, починаючи з 1984 року. Вона присвячена просуванню унікальних ідей в різних галузях, включаючи науку, мистецтво, політику, бізнес, глобальні проблеми та інше. У різний час з доповідями на TED виступали колишній президент США Білл Клінтон, засновник Wikipedia Джіммі Вейлс (Jimmy Wales) та інші відомі люди.