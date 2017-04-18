Креативні жителі Києва спорудили "мангал" з урни для сміття (фото)
12:33, 18 квітня 2017Курйози
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На фотографії можна побачити, що креативні молоді люди розвели вогонь всередині урни і поклали на неї шампури з м'ясом для шашликів.
Шашлики смажили під час великодніх вихідних / facebook.com/alex.gluschenko
У столичному районі Борщагівка кілька хлопців під час великодніх вихідних спорудили мангал для шашликів з урни для сміття.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мешканець Києва Олександр Глущенко, прикріпивши відповідні фотографії.
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"Святошинсько-борщагівська богема до травневих готова", – зазначив він.
На фотографії можна побачити, що креативні молоді люди розвели вогонь всередині урни і поклали на неї шампури з м'ясом для шашлику, продемонструвавши жителям прилеглих будинків, як можна готувати популярне святкове блюдо прямо у дворі.
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