Креативні жителі Києва спорудили "мангал" з урни для сміття (фото)

У столичному районі Борщагівка кілька хлопців під час великодніх вихідних спорудили мангал для шашликів з урни для сміття.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мешканець Києва Олександр Глущенко, прикріпивши відповідні фотографії.

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"Святошинсько-борщагівська богема до травневих готова", – зазначив він.

На фотографії можна побачити, що креативні молоді люди розвели вогонь всередині урни і поклали на неї шампури з м'ясом для шашлику, продемонструвавши жителям прилеглих будинків, як можна готувати популярне святкове блюдо прямо у дворі.