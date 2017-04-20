У США відкрили Міжнародну церкву канабісу

У американському Денвері сьогодні, 20 квітня, відкривається Міжнародна церква канабісу. Про це повідомляє Huffington Post.

Як зазначається на сайті церкви, її «прихожани» вірять, що «духовний шлях індивіда, і пошук сенсу - це один із способів самопізнання, який можна прискорити і поглиблювати за допомогою ритуального вживанням канабісу», згідно з веб-сайті церкви.

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«Ми не віримо в авторитарні структури, і ми не сповідуємо зарозумілість, знаючи думку Бога», - сказала виданню один із адептів церкви.

Ритуальному вживанню конопель, за словами професора Нью-Йоркського університету, більше 3 тисяч років. Також, вживання канабісу є невід’ємною частиною растафаріанського культу, поширеного переважно на Ямайці і в Ефіопії.

Як повідомляв УНІАН раніше, медіа-канал VICE провів експеримент та запустив у космос "косяк" із марихуаною. Пряму трансляцію цього процесу вели на сторінці медіа-групи у Facebook. На відео видно як прилад із прозорою колбою, де і знаходився "косяк" підкорив відкритий космос.