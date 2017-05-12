Екстремал стрибнув на батут з тисячею мишоловок (відео)

В Інтернеті набирає популярність відеоролик хлопців з каналу The Slow Mo Guys, повідомляє портал Рostim.by.

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"Хлопці спеціалізуються на сповільненій зйомці різних незвичайних процесів та частенько збирають десятки мільйонів переглядів. Цього разу вони вирішили розкласти на батуті 1000 мишоловок, а потім стрибнути в середину цієї небезпечної інсталяції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що менше ніж за добу ролик зібрав 4,4 мільйона переглядів.

"У коментарях під відео глядачі висловили жаль, що головний випробувач забув начепити на себе костюм миші, а також порадили наступного разу використати 1000 капканів на ведмедя", - підкреслює видання.