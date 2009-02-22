Іспанського міністра «заслали» в Сибір вчитися прибирати сніг

Причиною такого незвичайного рішення стала негода, яка паралізувала на початку зими дорожнє і авіасполучення в Мадриді.

Уродженку сонячної Андалусії Магдалену Альварес відправили у заслання до Сибіру, приблизно так можуть жартувати над міністром розвитку Іспанії її колеги. Втім, місія у високопоставленого іспанського урядовця дуже серйозна і відповідальна. Альварес вже прилетіла до Росії і почала курс навчання в Санкт-Петербурзі. Вона побувала в одному з диспетчерських пунктів “РЖД” і, як уточнює її прес-служба, ретельно записувала, які методи застосовуються при настанні "вкрай несприятливої погоди". Наступного тижня іспанська гостя вирушить до Іркутська, щоб побачити, як в умовах зимової погоди працює місцевий аеропорт", повідомляє агентство «Франс-прес».

Міністерство розвитку, очолюване Альварес, було різко розкритиковане через нездатність оперативно ліквідовувати наслідки сильного для Іспанії снігопаду. Робота мадридського аеропорту "Барахас" на початку січня була паралізована через сніг, який покрив злітно-посадкові смуги. Сотні рейсів були скасовані, перебої виникли і в русі автомобільного і залізничного транспорту.

Іспанська опозиція наполягала на відставці Магдалени Альварес.

Эхо Москвы