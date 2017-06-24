"Пекло для перфекціоніста": у мережі висміяли "дизайнерські рішення" на новому стадіоні в Петербурзі (фото)

У соцмережах активно обговорюють світлини коридорів нового стадіону «Санкт-Петербург Арена» в Росії, на будівництво якого був витрачений мільярд доларів протягом десяти років.

Спільнота «Лентач» зібрала фото, які демонструють абсурдність деяких «дизайнерських рішень» будівельників. При цьому зазначається, що стадіон будувався 10 років і на це був витрачений один мільярд доларів.

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У коментарях користувачі фантазують з приводу незрозумілих дій будівельників, припускаючи, що на світлинах зображено «двері у Нарнію», «вхід в масонську ложу» та «пекло для перфекціоніста».

Зрештою, більшість сходиться на думці, що все це результат корупції.

Пропонуємо нашим читачам також оцінити «креативність» будівельників.

Відзначимо, що дорогий стадіон має недоліки не лише у підтрибунних приміщеннях. В травні колишній тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу, який на той момент працював наставником пітерського «Зеніту» заявив, що футбольне поле на недавно побудованому стадіоні "Санкт-Петербург-Арена" знаходиться в гіршому стані, ніж у будь-якого українського клубу ранньою весною або пізно восени.