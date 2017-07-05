Суд в Індії дозволив залишити в холодильнику гуру, який впав у глибоку медитацію
Клінічна смерть гуру Ашутоша Махараджа від серцевого нападу була зафіксована у січні 2014 року.
Вищий суд в Індії дозволив залишити без поховання гуру Ашутоша Махараджа, чия клінічна смерть від серцевого нападу була зафіксована у січні 2014 року, передає The Indian Express.
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Послідовники Махараджа наполягли на тому, що гуру впав у стан глибокої медитації, у зв'язку з чим суд дозволив залишити його тіло в холодильнику. Таким чином було скасовано рішення про кремацію, яке було винесено нижчою інстанцією.
Перед послідовниками гуру була поставлена одна умова — його тіло повинно регулярно оглядатися лікарями з місцевого медичного центру.
Про те, що послідовники заморозили тіло загиблого індійського гуру повідомлялося в 2014 році.