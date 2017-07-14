У США працівник застряг усередині банкомату

У місті Корпус-Крісті (Техас) робітник, що обслуговує банкомати, застряг в одному із апаратів, як повідомляє "Медуза", посилаючись на The New York Times.

Чоловіка (поліція не назвала ні його імені, ні віку) викликали усунути неполадки в технічній кімнаті, яка розташовується за банкоматом, вбудованим в стіну будівлі. Поки він працював, двері кімнати зачинилися, і чоловік виявився замкненим у маленькому просторі. Магнітну картку і телефон потерпілий забув у своєму автомобілі.

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Робочий намагався кричати, але його не було чути. Тому він вирішив підсовувати людям, які знімають гроші, записки з проханням про допомогу разом із чеком. «Допоможіть, будь ласка. Я всередині, у мене немає телефону. Будь ласка, зателефонуйте за номером ***-***-***», — свідчила записка.

Жителі Корпус-Крісті, підходячи до банкомату, думали, що це розіграш, і ніяк не реагували на заклик про допомогу.

Через декілька годин чоловік, який знайшов записку, побачив проїжджаючий повз патруль поліції і розповів їм про ситуацію. Поліцейські подумали, що це чийсь дурний жарт, однак вирішили перевірити банкомат. Вони зателефонували за вказаним у записці номером, і в компанії підтвердили, що їх співробітник був викликаний для обслуговування банкомату. Поліцейські виламали двері і звільнили чоловіка.

За словами співробітників поліції, вони не в перший раз стикаються із такою ситуацією, але в попередні випадки у застряглих були з собою телефони.