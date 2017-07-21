У США зникла збірна Бурунді з робототехніки

Американські видання повідомили про зникнення в повному складі молодіжної збірної Бурунді з робототехніки, яка брала участь у міжнародних змаганнях FIRST Global Challenge разом з командами з 156 країн світу. Змагання проходили у Вашингтоні, передає kommersant.ru.

Читайте такожУ Росії дівчина втекла напередодні весілля, вкравши у нареченого понад 1,6 тисяч доларівЗа даними поліції, дві дівчини і чотири юнаки у віці від 16 до 18 років зникли з гуртожитку приватного католицького університету Святої Трійці у Вашингтоні. Поліція відмовляється повідомляти подробиці події, але зазначає, що в неї немає підстав вважати, що стався злочин. Як зазначає The Washington Post, у всіх членів збірної є діючі річні американські візи. За даними газети, принаймні двох членів збірної Бурунді з робототехніки бачили, як вони перетинають кордон з Канадою. Канадські прикордонники не підтверджують і не спростовують цієї інформації. У свою чергу, посольство Бурунді в США заявило, що нічого не знає про долю своїх громадян і навіть не мало уявлення про те, що у Вашингтоні проходять міжнародні змагання з робототехніки, в яких бере участь збірна країни.

Зникнення спортсменів або конкурсантів після міжнародних змагань більш або менш звична справа. Так, організатори чемпіонату світу з футболу серед бездомних повідомляють про зникнення гравців, а іноді і цілих команд після кожного такого спортивного заходу.