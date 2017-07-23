Білоруська легкоатлетка зійшла з п'єдесталу через помилку з гімном (відео)

Білоруська легкоатлетка Віолетта Скворцова, яка перемогла на юнацькому чемпіонаті Європи, зійшла з п'єдесталу через помилку з гімном. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі NEXTA.

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Офіційні особи попросили спортсменку повернутися й пригрозили дискваліфікацією. Однак вона навідріз відмовилася брати участь у церемонії.

У підсумку, організатори чемпіонату Європи вибачилися перед Скворцовою і пообіцяли провести повторне нагородження пізніше. 19-річна Скворцова здобула перемогу у потрійному стрибку.

Раніше асоціація тенісу Сполучених Штатів попросила вибачення після того, як на проведеному на Гаваях матчі Кубка Федерації між командами США і Німеччини була виконана стара версія німецького гімну, яка починається зі слів "Німеччина понад усе".