Білоруська легкоатлетка зійшла з п'єдесталу через помилку з гімном (відео)
Турнір, на якому замість білоруського включили гімн Боснії і Герцеговини, проходить в італійському Гроссето з 20 по 23 липня.
Білоруська легкоатлетка Віолетта Скворцова, яка перемогла на юнацькому чемпіонаті Європи, зійшла з п'єдесталу через помилку з гімном. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі NEXTA.
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Офіційні особи попросили спортсменку повернутися й пригрозили дискваліфікацією. Однак вона навідріз відмовилася брати участь у церемонії.
У підсумку, організатори чемпіонату Європи вибачилися перед Скворцовою і пообіцяли провести повторне нагородження пізніше. 19-річна Скворцова здобула перемогу у потрійному стрибку.
Раніше асоціація тенісу Сполучених Штатів попросила вибачення після того, як на проведеному на Гаваях матчі Кубка Федерації між командами США і Німеччини була виконана стара версія німецького гімну, яка починається зі слів "Німеччина понад усе".