Берлінцю повернули забутий на вулиці кілограм золота
Чоловік, який знайшов золото, відніс знахідку в поліцію.
Жителю Берліна повернули забуті ним 22 злитка золота, вага яких становить кілограм, і 3,5 тисячі євро, передає Кореспондент з посиланням на The Local.
Інцидент стався в німецькому місті Нойкьольні, де чоловік залишив своє майно, пристібаючи велосипед.
Видання повідомляє, що невдалий власник залишив злитки і гроші під деревом, а через деякий час згорток виявив перехожий.
Чоловік дуже здивувався вмісту згортка і негайно відніс його в поліцію. Разом з золотими злитками та грошима в пакеті знаходилися особисті речі власника, а тому знайти його не склало особливих труднощів.
За німецькими законами чоловік, який знайшов загублені речі, має право претендувати на 3-5 відсотків від вартості знахідки. Це становить близько 2 тисяч євро. У той же час влада країни вимагає 10 відсотків за зберігання загублених речей.
Was in #Neukölln so alles unterm Baum liegt...— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 27, 2017
Ehrlicher Finder gibt Dokumentenmappe mit 3500€ und Gold auf unserem #A55 ab.#Fundbüro
^tsm pic.twitter.com/L7drjlOWWC