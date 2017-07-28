Берлінцю повернули забутий на вулиці кілограм золота

Жителю Берліна повернули забуті ним 22 злитка золота, вага яких становить кілограм, і 3,5 тисячі євро, передає Кореспондент з посиланням на The Local.

Інцидент стався в німецькому місті Нойкьольні, де чоловік залишив своє майно, пристібаючи велосипед.

Видання повідомляє, що невдалий власник залишив злитки і гроші під деревом, а через деякий час згорток виявив перехожий.

Чоловік дуже здивувався вмісту згортка і негайно відніс його в поліцію. Разом з золотими злитками та грошима в пакеті знаходилися особисті речі власника, а тому знайти його не склало особливих труднощів.

За німецькими законами чоловік, який знайшов загублені речі, має право претендувати на 3-5 відсотків від вартості знахідки. Це становить близько 2 тисяч євро. У той же час влада країни вимагає 10 відсотків за зберігання загублених речей.