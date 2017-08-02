"Знавець" історії Захарченко знову зганьбився: "розстріляв" Зою Космодем'янську (відео)

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко знову продемонстрував "феноменальне знання" історії - "розстріляв" Зою Космодем'янську.

Він заявив, що фашисти розстріляли героя СРСР Зою Космодем'янську, яку насправді повісили.

Читайте такожПісля "Малоросії" бойовиків понесло: вигадали новий термін - "донбасити" (відео)

"Я багато пам'ятаю випадків з історії, коли за наказом Сталіна брали у полон когось з цього полку, не пам'ятаю назви, який розстріляв Зою Космодем'янську", - розповів Захарченко.

Зоя Космодем'янська була закинута у 1941 році в німецький тил. Вона - перша жінка, удостоєна звання Герой Радянського Союзу (посмертно) під час Великої світової війни. Її катували після захоплення у полон й стратили через повішення.

Раніше користувачі соцмереж висміяли слова ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка про те, що його прабабуся потрапила у концтабір "Рейк'явік". Мабуть, як припустили юзери, бойовик мав на увазі Равенсбрюк. Таку заяву бойовик зробив під час брифінгу, фрагмент якого з'явився в мережі.