За два роки до інавгурації Трамп хотів знятися у фільмі жахів, соцмережі "приміряли" на ньому ролі головних лиходіїв

Дональд Трамп за два роки до вступу на посаду президента США дав попередню згоду на зйомку в третій частині фільму жахів «Акулячий торнадо» в ролі глави держави, повідомляє The Hollywood Reporter.

Спочатку на роль президента США запрошували колишнього губернатора Аляски Сару Пейлін, але переговори з нею провалилися.

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Після цього один з акторів картини, Ян Зірінг, запропонував кандидатуру Трампа на цю роль.

«Дональд сказав так», - заявив Девід Летт, один із засновників кінокомпанії Asylum, що займалася зйомками фільму.

За його словами, Трамп був у захваті від того, що йому запропонували.

Уточнюється, що переговори з Трампом дійшли аж до підписання контракту, проте пізніше стало відомо, що Трамп збирається висувати кандидатуру на пост президента. Тоді адвокат мільярдера Майкл Коен заявив, що це «не найкращий час для участі у зйомках фільму.

Трамп неодноразово знімався в невеликих ролях в кіно і на телебаченні. Зокрема, його камео у фільмі «Один вдома — 2: Загублений у Нью-Йорку» і серіалі «Секс у великому місті».

Зазначимо, що соцмережі відразу ж відреагували на новину про пропозицію Трампу знятися у фільмі.