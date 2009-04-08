Литвин не п'є молоко, а яйця бере у тещі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, перебуваючи у Полтаві, розповів журналістам деякі подробиці свого особистого життя.

Так, відповідаючи на питання про те, де він зустріне Великдень і чи знає, скільки коштує десяток яєць і літр молока сьогодні в магазині, спікер зізнався, що в магазині яйця не купує.

"Я в магазині їх не купую. Яйцями нас забезпечує теща. Моє завдання в цьому питанні єдине: навесні купити курчат і відвезти їх тещі, а потім вона нам дає яйця", - сказав В.ЛИТВИН.

Також він повідомив, що взагалі не п`є молоко.

"Я прочитав, що воно в моєму віці не корисно", - сказав В.ЛИТВИН.

Також спікер повідомив, що щодня моніторить зведення з цінами на всі продукти. Але не назвав вартість літра молока або іншого продукту.