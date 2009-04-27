Російський бензин – один з найгірших у світі
08:38, 27 квітня 2009Курйози
2741 0
На першому місці Німеччина
Як пише газета "Труд", серед ста країн Росія зайняла 84-е місце. Такі дані Міжнародного Центру з нагляду за якістю пального. Ця організація оприлюднила рейтинг якості бензину в різних країнах. На першому місці Німеччина, на другому Японія, третє поділили Австрія, Данія, Естонія, Фінляндія, Угорщина і Швеція. США опинилися на 34-ій позиції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter