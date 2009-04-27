Російський бензин – один з найгірших у світі

Як пише газета "Труд", серед ста країн Росія зайняла 84-е місце. Такі дані Міжнародного Центру з нагляду за якістю пального. Ця організація оприлюднила рейтинг якості бензину в різних країнах. На першому місці Німеччина, на другому Японія, третє поділили Австрія, Данія, Естонія, Фінляндія, Угорщина і Швеція. США опинилися на 34-ій позиції.

Эхо Москвы