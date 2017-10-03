В Австралії рятувальники знімали з бурової вишки перелякану коалу, яка не могла звідти злізти самостійно (відео)
13:33, 03 жовтня 2017Курйози
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Люди намагалися відігнати тварину подалі від машин, однак вона перелякалася і залізла на бурову вишку.
Австралійським рядувальникам довелося лізти на багатометрову висоту за переляканою коалою, йдеться в сюжеті ТСН.
Тварина гуляла вулицями Аделаїди, і коли її відігнали подалі від машин, вона згаряча залізла на бурову вишку.
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Спускатися звідти самостійно коала не виказувала жодного бажання, і щоб уникнути жертв, коли поновляться будівельні роботи, рятувальникам довелося брати справу в свої руки.
Пручатися тварина не стала, дала спустити себе на землю, сфотографувати і відправити на обстеження до ветеринарів.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Австралії коала проїхала 16 кілометрів на колесі автомобіля.
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