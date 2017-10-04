У Бразилії затримали грабіжників, які витратили мільйон доларів на тунель до сховища банку

У Сан-Паулу затримано 16 підозрюваних, які збиралися пограбувати Банк Бразилії, як пише Bloomberg.

Щоб дістатися до сховища банку, злочинці прокопали тунель довжиною 600 метрів, зміцнили його металевими стійками і провели в нього електрику. Телеканал Globo повідомляє, що на підготовчі роботи вони витратили близько 4 мільйонів бразильських реалів (приблизно 1,3 мільйона доларів).

Читайте такожУ США четверо ув'язнених повернулися назад до в'язниці, попередньо пограбувавши магазин

За даними поліції, підготовку до пограбування злочинці планували завершити до середи, 4 жовтня. Їх затримали в результаті операції, проведеної в понеділок.

Державний Банк Бразилії — найбільший і найстаріший у країні. Грабіжники збиралися винести з нього 1 мільярд реалів (понад 300 мільйонів доларів). У разі успіху це пограбування стало б найбільшим в історії Бразилії.