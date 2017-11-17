На сайті президента Польщі Порошенка назвали Віктором
17:29, 17 листопада 2017Курйози
294 0
Помилка на англійській версії сайту Дуди залишалася непоміченою майже тиждень.
На англомовному сайті Дуди вирішили, що усіх українських президентів звуть Вікторами / Фото president.gov.ua
На англомовній сторінці офіційного сайту президента Польщі Анджея Дуди президента України було названо Віктором Порошенком. Відповідна новина була розміщена ще 11 листопада, але помилка досі була непоміченою, повідомляє Європейська правда.
"Президент Польщі в суботу провів телефонну розмову з президентом України Віктором Порошенком, який висловив Анджею Дуду свої побажання в День незалежності Польщі", - говориться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у минулому році президент Білорусі Олександр Лукашенко при зустрічі переплутав Путіна з Медведєвим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter