На сайті президента Польщі Порошенка назвали Віктором

На англомовній сторінці офіційного сайту президента Польщі Анджея Дуди президента України було названо Віктором Порошенком. Відповідна новина була розміщена ще 11 листопада, але помилка досі була непоміченою, повідомляє Європейська правда.

"Президент Польщі в суботу провів телефонну розмову з президентом України Віктором Порошенком, який висловив Анджею Дуду свої побажання в День незалежності Польщі", - говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році президент Білорусі Олександр Лукашенко при зустрічі переплутав Путіна з Медведєвим.