У Каліфорнії студентці загрожує в'язниця за крадіжку кепки з гаслом Трампа

Студентці з Каліфорнії Едіт Масіас загрожує до одного року тюремного ув'язнення за те, що вона відняла кепку з передвиборчим гаслом президента США Дональда Трампа у свого однокурсника Меттью Вітале. Про це повідомляє Fox News.

Інцидент стався ще 27 вересня. Місцева прокуратура почала перевірку після того, як відео, на якому Масіас відмовляється віддавати кепку, стало вірусним. Вона згодом розповіла поліції, що вважає слова "Make Great America Again" (англ. "Зробити Америку знову великої") пов'язаними з "геноцидом безлічі людей".

Вітале розповів телеканалу, що задоволений розпочатої перевіркою щодо Масіас.