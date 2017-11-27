Ківа в ролі Махна вирішив вразити українців своїм акторським талантом і "перевиховати всіх ватників" (відео)

Колишній радник міністра внутрішніх справ, голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа зіграв роль Нестора Махна у фільмі за п'єсою Дмитра Корчинського «Посттравматична рапсодія».

Відеотрансляцію з розповіддю про фільм Ківа опублікував на своїй сторінці в Facebook. На думку голови СПУ, кіно з його акторським дебютом має перевиховати усе «ватне суспільство» в Україні.

Політик «докладе максимальних зусиль і змусить силою всіх громадян України любити країну». «Тим, хто не хочуть цього робити, ми відразу їм розповімо. Тих, хто не хоче вдруге цього зробити, ми змусимо. Тих, хто не хоче втретє любити свою державу, ми їх уб'ємо», - заявив Ківа.