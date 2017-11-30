Викрутаси на колоді і перевороти: мережу підірвало відео, на якому панди радіють снігу

У китайському зоопарку двох панд застали за цікавим заняттям - вони насолоджувалися першим снігом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що 9-річні панди грали, як діти. На жаль, землю покрило лише невеличким шаром снігу. Після таких вправ у тварин прокинувся апетит - вони об'їли майже все бамбукове листя.

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Раніше відео, де смішно звалився в річку пес, стало дуже популярним в мережі.