Зухвале пограбування: у США злодій обікрав поліцейське авто (відео)
11:28, 07 грудня 2017Курйози
1100 0
Камери спостереження зафіксували, як молодий чоловік спокійно підходить до машини і дістає з салону бронежилет, рушницю і патрони.
Зухвале пограбування. Злодій обчистив поліцейське авто у Флориді
Поліцейські американського штату Флорида розшукують злодія, який обчистив машину їх колеги. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Камери спостереження зафіксували, як молодий чоловік спокійно підходить до машини і витягує з салону поліцейський бронежилет. "Цього йому здається мало - злодій повертається, відкриває багажник і краде ще й рушницю, шокер і патрони", - сказано в повідомленні.
Читайте такожНа Харківщині чоловік обікрав сам себе
Раніше злодій в одеському храмі вкрав у настоятеля iPhone 6, дорогі годинники і ювелірні вироби.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter