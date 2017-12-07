Зухвале пограбування: у США злодій обікрав поліцейське авто (відео)

11:28, 07 грудня 2017
Курйози
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Камери спостереження зафіксували, як молодий чоловік спокійно підходить до машини і дістає з салону бронежилет, рушницю і патрони.

Поліцейські американського штату Флорида розшукують злодія, який обчистив машину їх колеги. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Камери спостереження зафіксували, як молодий чоловік спокійно підходить до машини і витягує з салону поліцейський бронежилет. "Цього йому здається мало - злодій повертається, відкриває багажник і краде ще й рушницю, шокер і патрони", - сказано в повідомленні.

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