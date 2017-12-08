В Одесі затримали 16 в'єтнамців-нелегалів, переконаних, що вони у Франції

В Одесі затримано 16 в'єтнамців-нелегалів, яких шахраї переконали, що доставили їх до Франції. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної міграційної служби України в Одеській області, 6 грудня співробітниками відомства спільно з поліцейськими виявлено 16 громадян В'єтнаму, які потрапили на територію України незаконно - каналом нелегальної міграції через східний кордон Російської Федерації.

«Іноземці не планували залишатися в нашій країні, їх метою був подальший нелегальний перетин кордону з країнами Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНавприсядки між прикордонниками: в аеропорту Борисполя чоловік оригінально спробував уникнути контролю (відео)

Відзначається, що зазначена група осіб була виявлена на одній з приватних квартир в Малиновському районі Одеси. Як з'ясувалося, організатори каналу переконали «клієнтів», що вже доставили їх у пункт призначення - до Франції. На правопорушників складено протоколи про адміністративне затримання й адміністративне правопорушення за ч.1 ст.203 КУпАП.

Наразі працівниками міграційної служби готуються документи на примусове видворення нелегалів до країни громадянської належності (В'єтнаму), а також переміщення частини зазначених громадян в Чернігівський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації та подальшого видворення з України.

Раніше в Борисполі затримали нелегалів, які прилетіли під виглядом футбольної команди.