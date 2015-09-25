В Борисполі затримали нелегалів, які прилетіли під виглядом футбольної команди (фото)

Під час перевірки документів виявилось, що рейсом «Стамбул-Київ», прибула спортивна команда із Нігерії у складі 12 осіб. Громадяни повідомили, що прилетіли в Україну на матч, який відбудеться у Закарпатській області, повідомили у прес-службі ДПС.

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Однак у прикордонників виникла підозра щодо наданої пасажирами інформації. Як показала подальша перевірка - недарма. Цю «команду» ніхто на території України не чекав та будь-яких змагань на день прибуття групи не планувалось проводити. Крім того виявилось, що чоловіки не мали відповідного фінансового забезпечення для перебування в Україні. Про дійсні наміри щодо слідування у західний регіон «команда» пояснити не змогла.

Усім «футболістам» прикордонники відмовили в пропуску через державний кордон, порушників буде повернуто зворотнім рейсом.