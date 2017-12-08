"Яке життя, така і "йолка": у соцмережах кепкують з головної ялинки країни (фото)

Користувачі соцмереж розкритикували головну новорічну ялинку країни, котру вже почали встановлювати на Софійській площі у Києві.

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Як можна побачити на світлинах, транспортування зеленої красуні негативно позначилося на її вигляді: вона облисіла, втративши частину гілок, з однієї сторони дерево взагалі їх майже позбулося.

"Дерево призначалося для вивезення в ЄС у вигляді кругляка, але, мабуть, дорогою втекло", - іронізує на своїй сторінці у Facebook політтехнолог Володимир Макаровський у Facebook.

"Наша київська новорічна ялинка. Яка ж вона красива та пухнаста, так? Та як вона чудово відрізняється від "йолки", - кепкує на своїй сторінці у соцмережі нардеп Борислав Береза.

Також нарікають і на те, що ялинка кособока, оскільки стоїть нерівно, під нахилом.

Крім того, у соцмережах пишуть: "дорогою вона стомилася", "обирав сліпий", "що зробили зі 100-літнього дерева", "її з Карпат волоком тягли?", "яке життя, така і "йолка".

Як повідомляв УНІАН, Новий рік у центрі Києва цьогоріч буде "неоновим". Головною окрасою стане ялинка заввишки 30 метрів, прикрашена метровими ліхтарями, що триматимуться на канатах. Тисяча іграшок і 3,6 км гірлянд будуть кожного дня світитися іншими кольорами.