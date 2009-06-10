ВООЗ готується оголосити про початок пандемії грипу А/H1N1

Всесвітня організація охорони здоров`я готується оголосити про початок пандемії грипу А/H1N1.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, новий вірус А/H1N1 продовжує поширюватися планетою. На 9 червня до Всесвітньої організації охорони здоров`я із 73 країн світу надійшли офіційні повідомлення про 26 тис. 563 випадки інфікування грипом А/H1N1. 140 з них виявилися смертельними. ВООЗ не виключає, що незабаром буде прийняте рішення про перехід до шостої фази боротьби з грипом. Оголошення цієї фази вказує на те, що розпочалася глобальна пандемія.

Учора на прес-конференції в Женеві помічник генерального секретаря ВООЗ з питань безпеки та довкілля середовища Кейджі ФУКУДА звернув увагу на той факт, що захворювання грипом протікають здебільшого в легкій формі.

Новий вірус не зазнав ніяких серйозних змін. Він як і раніше залишається чутливим до тих двох антивірусних препаратів, які є на сьогодні. Найшвидшими темпами вірус А/H1N1 поширюється в молодшій віковій групі. З Канади надійшли повідомлення про серйозні випадки захворювання в общинах корінних народів.

К.ФУКУДА заявив, що зараз ВООЗ займається підготовкою держав до переходу до шостої фази. Вони мають володіти всією необхідною інформацією з цього приводу і не допустити паніки серед населення.

«Перехід до шостої фази не обов`язково означає, що тяжкість цього захворювання погіршується. ВООЗ хотіла б уникнути таких несприятливих наслідків оголошення глобальної пандемії, як торгові ембарго, заборона на поїздки, закриття кордонів, запровадження обмежень на поїздки, забій свиней», - заявив К.ФУКУДА. Він висловив побоювання, що внаслідок паніки багато медичних установ можуть виявитися переповненими.