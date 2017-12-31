"З прийдешнім святом": ВКонтакте привітав росіян з Новим роком українською мовою

Заблокована в Україні соціальна мережа ВКонтакте в неділю, 31 грудня, розіслала своїм користувачам новорічне привітання українською мовою.

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Про це повідомили користувачі Twitter, поділившись скріншотами вітального повідомлення, пише «Новое время».

У ВКонтакте пояснили, що повідомлення українською мовою були розіслані помилково.

"Сьогодні користувачі ВКонтакте отримують святкові повідомлення рідними мовами. Дуже невелика частина аудиторії отримала повідомлення на інших мовах, помилка була виправлена", - розповів TJ представник прес-служби Вконтакте Євген Красніков.

Нагадаємо, що в Росії користувачі соцмережі ВКонтакте звернули увагу на хвалебні повідомлення на адресу голови Кремля Володимира Путіна, які відправляються з акаунтів померлих людей.