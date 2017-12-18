У "ВКонтакте" повідомлення на підтримку Путіна надсилали з акаунтів померлих людей – ЗМІ

Акаунти людей, які надсилали повідомлення на підтримку президента Росії з хештегом #ПутинКрут у «ВКонтакте», були зламані.

Про це повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на прес-службу соціальної мережі.

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«Зазначені облікові записи були зламані, служба модерації соціальної мережі оперативно заблокувала сторінки при виявленні», – йдеться в повідомленні прес-служби «ВКонтакте».

Раніше про те, що повідомлення на підтримку Путіна відправлялися з акаунтів померлих людей, повідомило видання Znak.com. На це звернули увагу користувачі соцмережі. Зміст всіх повідомлень був схожим — постер із зображенням Путіна і його цитатою з великої прес-конференції, яка пройшла 14 грудня, і набір хештегів.

Такі повідомлення з'явилися в безлічі регіональних груп — «Подслушано. Акбулак», «Типовий Джаліль», «Типові морки», «Типові Лівни», «Подслушано Тихвин» та інші. При цьому облікові записи всіх відправників повідомлень виявилися заблоковані.

Znak.com зокрема звернув увагу на сторінку Людмили Брикової. В останній раз друзі публікували записи на її сторінці в 2013 році. З цієї сторінки опублікували щонайменше два повідомлення з однаковим змістом — постер з Путіним і набір хештегів — у двох різних групах «ВКонтакте». Після цього на сторінці Брикової написали, що жінка померла в 2013 році.

Видання стверджує, що повідомлення з хештегом #ПутинКрут — це флешмоб, організований з метою звернути увагу на прес-конференцію глави держави. У правому куті постерів з його цитатами можна побачити логотип «Молодої гвардії Єдиної Росії». Прес-секретар організації на питання про зв'язки з флешмобом не відповіла.