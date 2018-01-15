"Я ваш безнал і готівку в очі не бачив": блогер заспівав пісню про Гройсмана, який вважає проблему корупції "перебільшенням" (відео)

Відомий блогер Богдан Процишин заспівав про слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який вважає, що проблему корупції в Україні "перебільшено". Блогер переспівав пісню з фільму "Д'артаньян і три мушкетери", яка називається "Констанція". Відео розміщено на YouTube "Процишин Офіційний".

"Володимир Гройсман вважає, що проблему корупції в Україні перебільшено. Ми вважаємо, що Гройсман перебільшує перебільшування проблеми. Ви, в свою чергу, можете вважати перебільшенням перебільшування перебільшуваної проблеми", - йдеться у підписі до відео на сторінці "Процишин офіційний" у Facebook.

Читайте також"Не падайте духом, поручик Плотницький!": блогер заспівав "лугогвардійський" романс про переворот у "ЛНР" (відео)

Як повідомляли ЗМІ, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що проблему корупції в Україні перебільшено і вона використовується ворогами для дестабілізації держави.

Раніше блогер заспівав пісню про Саакашвілі на даху будинку.