Екс-дружину Дональда Трампа висадили з літака за погану поведінку

Колишню дружину Дональда Трампа (Donald J. Trump) Івану (Ivana Trump) висадили з літака в аеропорту Палм Біч, після того, як вона влаштувала скандал на борту, повідомляє американська радіостанція WPBF.

У суботу, 26 грудня, Івана Трамп збиралася вилетіти з Палм Біч до Нью-Йорка. На борту лайнера, який вже від`їхав від терміналу у бік злітної смуги, їй не сподобалася поведінка дітей, які, на думку Івани Трамп, надто шуміли.

Колишня дружина мільярдера, як повідомили в місцевому поліцейському управлінні, почала поводитися "агресивно і роздратовано" по відношенню до інших пасажирів і не заспокоїлася, отримавши попередження від екіпажу. В результаті лайнер повернувся до терміналу, й Івану Трамп попросили покинути літак. Коли вона не послухалася, її вивели з салону силоміць. Правоохоронні органи вирішили не карати колишню дружину мільярдера, а авіакомпанія зберегла за нею право не міняючи квиток вилетіти з Палм Біч наступним рейсом.

Івана Трамп - уродженка Чехословакії. До шлюбу з Дональдом Трампом, зареєстрованого в 1977 році, вона була відомою спортсменкою, членом олімпійської збірної ЧСРР з лижних видів спорту. На початку 90-х років вона розлучилася з Трампом і отримала багатомільйонне багатство.

Лента.ру