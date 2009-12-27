Чи вірять поляки у Святого Миколая

Майже 70% поляків не вірять у Святого Миколая, хоч 65% польських громадян дотримується традиції дарувати подарунки в день цього святого.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними опитування MillwardBrown SMG/KRC, водночас більшість поляків не уявляють собі, аби подарунки дарував хтось інший, ніж чоловік у червоному костюмі з сивою бородою.

Однозначно не вірять в існування Святого Миколая 44% опитаних та „швидше за все” не вірять ще 24% опитаних.

На противагу їм впевнені в його існуванні 19% поляків, а ще 13% схиляються до думки, що він таки існує.

Найбільше тих, хто не вірить у Святого Миколая, серед молодих людей до 30 років.

75% поляків також заявило, що – на їх думку – вони заслужили на подарунки в цьому році.

18% сказало, що не заслужило, а ще 7% не мали власної точки зору.