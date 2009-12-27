Єлизавета II на Різдво отримала програвач Blu-rаy

Високотехнологічну новинку - програвач дисків Блу-рей (Blu-rаy) подарували принци 27-річний Вільям і 25-річний Гарі на Різдво своїй улюбленій бабусі - королеві Великої Британії Єлизаветі П. Онуки врахували її інтерес до мультимедійних пристроїв і спільно придбали програвач, який стає модним у Сполученому Королівстві, повідомляє сьогодні британська преса.

Технологія, запущена в 2006 році, дістала свою назву - "синій промінь" - від використання для запису і читання короткохвильового "синього" (технічно синьо-фіолетового) лазера. За свідченням придворних, королева, яка любить проглядати скакові змагання на компакт- дисках, "просто в захваті" від подарунка Вільяма та Гарі.

Інтерес королеви до новинок технології - не секрет і для керівників інших країн. У квітні нинішнього року мультимедійний плеєр "Ай-Под" подарував у Лондоні Єлизаветі П президент США Барак Обама. На ньому вже було записано відеофайли про візит Її Величності в американські штати Вашингтон і Вірджінія в 2007 році.

ІТАР-ТАРС