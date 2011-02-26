Проводи зими: у Чернігові зварять 100 літрів борщу

У Чернігові під час відзначення традиційного свята "Проводи зими" 27 лютого вперше пройде фестиваль борщу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник міського голови Чернігова Анна РОМАНОВА.

За її словами, організатори вирішили додати родзинку до улюблених чернігівцями проводів зими у Центральному парку культури та відпочинку.

"Під час Першого фестивалю борщу у Чернігові змагатимуться дві команди", - сказала А.РОМАНОВА. Вона уточнила, що одна з команд представлятиме чернігівське кафе, а інша комунальне підприємство громадського харчування. Обидві команди мають приготувати 100 літрів борщу, яким після оцінок журі, пригощатимуть усіх охочих.

Крім того, у парку буде представлено виставку скульптур із льоду та снігу, виготовлених учнями загальноосвітніх шкіл Чернігова. Працюватиме виставка місцевих майстрів народно-декоративного мистецтва, проводитимуться виступи фольклорних колективів, а також різні конкурси, змагання.