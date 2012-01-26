Найдовші в світі ноги має росіянка - 132 сантиметри
22:45, 26 січня 2012Курйози
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Нові рекорди Гіннеса
67-річний індус Зіона ЧАНА є главою найчисленнішої сім'ї у світі. У нього... 39 дружин, 94 сини і дочки, 14 невісток і 33 онука…
Американка Аевін ДУГАС вважається володаркою найбільшої зачіски «афро» - 1,32 м в діаметрі...
Росіянка Світлана ПАНКРАТОВА - володарка найдовших ніг у світі: 132 сантиметри... Детальніше про цю та інші незвичайні історії читайте на сторінці “Лабораторії “Зроби себе сам”.
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