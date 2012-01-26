Найдовші в світі ноги має росіянка - 132 сантиметри

67-річний індус Зіона ЧАНА є главою найчисленнішої сім'ї у світі. У нього... 39 дружин, 94 сини і дочки, 14 невісток і 33 онука…

Американка Аевін ДУГАС вважається володаркою найбільшої зачіски «афро» - 1,32 м в діаметрі...

Росіянка Світлана ПАНКРАТОВА - володарка найдовших ніг у світі: 132 сантиметри... Детальніше про цю та інші незвичайні історії читайте на сторінці “Лабораторії “Зроби себе сам”.