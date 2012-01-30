Картину Гітлера продали за 32 тисячі євро

Пейзаж "Нічне море", намальований Адольфом Гітлером у 1913 році, був проданий з аукціону в Словаччині за 32 тисячі євро.

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на аукціонний дім Darte.

Ім'я покупця не розголошується.

Стартова ціна картини, що зображає нічне море під повним місяцем, складала 10 тисяч.

"Картина була виставлена на торги сім'єю словацького художника, який, імовірно, особисто зустрічався з Гітлером у період, коли той намагався відбутися як художник у Відні", - заявив глава Darte Ярослав Крайнак.

Як відзначає Лівий берег, минулого року Darte вже продав за 10 тисяч 200 євро іншу картину фюрера.