Винний льох творця грузинського коньяку оголосили культурною спадщиною
07:14, 13 лютого 2012Курйози
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Рішення міністерства
Винний льох творця першого грузинського коньяку оголошений у Тбілісі пам'ятником культурної спадщини.
Так вирішило міністерство культури країни. Льох знаходиться у складі комплексу житлового будинку Давида Сараджішвілі, відомого грузинського промисловця, який у кінці 19-го сторіччя дав початок класичному коньячному виробництву в Російській імперії.
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