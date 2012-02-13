Винний льох творця грузинського коньяку оголосили культурною спадщиною

07:14, 13 лютого 2012
Курйози
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Рішення міністерства

Винний льох творця першого грузинського коньяку оголошений у Тбілісі пам'ятником культурної спадщини.

Так вирішило міністерство культури країни. Льох знаходиться у складі комплексу житлового будинку Давида Сараджішвілі, відомого грузинського промисловця, який у кінці 19-го сторіччя дав початок класичному коньячному виробництву в Російській імперії.

Эхо Москвы

 

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