У Черкаському зоопарку у ведмедів Юлі та Васі народилася трійня

У Черкаському міському зоопарку у ведмедів Юлі та Васі народилося трійко ведмежат.

Як розповів кореспонденту УНІАН директор Черкаського міського зоопарку Євгеній ВАН, камчатські ведмеді щорічно дають приплід. За весь час у Юлі народилося 37 ведмежат. Як правило, черкаський зоопарк їх або обмінює на інших тварин з дружніх зоопарків, або ж продає.

Зараз трійко ведмежат весь час проводять з матір’ю. Статі новонароджених тварин працівники зоопарку поки що не знають. Це стане відомо на початку березня.