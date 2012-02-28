Гузар, Дзюба, Попович і Сверстюк дадуть прес-конференцію в УНІАН

У четвер, 1 березня, на прес-конференції в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) ініціативна група «Першого грудня» представить тему, мету та завдання Національного круглого столу.

Учасники прес-конференції: кардинал Любомир ГУЗАР, Іван ДЗЮБА, Мирослав ПОПОВИЧ, Євген СВЕРСТЮК.

Національний круглий стіл - це один із перших кроків із формування нового порядку денного країни, ініційованого групою «Першого грудня». Передбачається, що участь у ньому візьмуть знакові постаті з різних суспільних сфер, щоб спільно шукати відповіді на виклики сьогодення та формулювати практичні суспільні завдання.

«Національний круглий стіл має стати новим суспільним інститутом вираження суверенної волі громадянського суспільства», - переконані учасники ініціативи.

Початок прес-конференції - о 12.30.

Контактний тел.: +380 63 628-68-69, Ярина ЯСИНЕВИЧ.

Нагадаємо, що створена в 20-ту річницю референдуму ініціативна група «Першого грудня» має на меті домогтися встановлення в країні нових правил гри. До неї увійшли чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Богдан ГАВРИЛИШИН, Семен ГЛУЗМАН, Володимир ГОРБУЛІН, кардинал Любомир ГУЗАР, І.ДЗЮБА, Мирослав МАРИНОВИЧ, М.ПОПОВИЧ, Є.СВЕРСТЮК, Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.