У Тернополі влаштували чемпіонат із метання весільних букетів

У Тернополі розпочався чемпіонат з метання весільних букетів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори чемпіонату, переможниця змагань отримає путівку на відпочинок для двох у Будапешті.

Участь у чемпіонаті є безкоштовною, змагатимуться у ньому дівчата, яким уже виповнилося 18 років. Єдиною умовою для них є наявність на голові фати.

Учасниць розділили на дві групи: заміжні та незаміжні. Усі вони кидатимуть у ціль букети однакової ваги, якими їх забезпечують організатори.

Триватиме чемпіонат два дні. Після попереднього кола змагань буде визначено фіналістів, які завтра змагатимуться за головну нагороду.

Окрім цього, організатори обіцяють учасницям змагань і заохочувальні призи, зокрема, косметику, сертифікати на відвідування салонів краси, посуд ручної роботи тощо.

Змагання відбуваються в рамках дводенного Весільного фестивалю.