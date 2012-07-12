Українські курорти досі відлякують туристів дорожнечею і совковим сервісом

Цьогоріч 47% респондентів, опитаних порталом hh.ua, збиралися провести свою відпустку на пляжах Криму та Одеси. І як повідомляє газета "Сегодня", багато хто про це вже пошкодував.

«Ми вибрали пансіонат в Євпаторії через інтернет. Сервіс і пляжі будинки відпочинку нам розписали у райдужних барвах. Коли приїхали, зрозуміли, що замість красивих картинок нас чекав звичайний «совок», - розповіла киянка Дарина. - Номер ми зняли за 630 грн на добу, в ньому немає ні інтернету, ні фена, ні чайника. І попередили, що за використання чайника - штраф 200 грн. Напевно, щоб ми ходили в їх кафе. А інших кафе і ресторанів поруч з базою не було, навіть кіосків з хот-догами! Пляжу в пансіонаті свого теж немає, хоча нам обіцяли. Ми ходили на платний - 20 грн з людини. Тільки з нього і тішилися - чистий, вода прозора, і людей, на подив, не багато».

За словами Дарини, це був їх перший досвід відпочинку в Євпаторії: «Більше сюди ні ногою!».

Відгуки з ПБК кращі. «Ми були в Ялті. Пляж чистий і акуратний, є урни, шезлонги. В минулому році ми відпочивали тут же і берег моря був брудний, а зараз його привели до ладу, - говорить киянка Ірина. - Правда, було складно знайти місце, де можна лягти позасмагати. Приходили о пів на дев'яту ранку, і практично весь пляж був забитий!».

На одеських пляжах було вільніше. «Народу на пляжах менше, ніж у минулому році. Принаймні, мені так здалося, - каже киянка Юлія. - А от з пристойними недорогими кафе була проблема. Пиво нам могли нести півгодини, а в салаті ми знайшли риб'ячу луску».

На Азовському узбережжі взагалі воюють за кожного туриста. «Ми відпочиваємо на Бердянській косі. Вибирали номер вже після приїзду, тому що знали, що відпочиваючих тут буде не багато. Так і вийшло, за кожного туриста борються, - ділиться з нами донеччанка Юлія. - На одній з баз відпочинку нам запропонували економ-варіант - кімнату для двох за 500 грн. Але побачивши наші кислі обличчя, мовляв, дорого, - відразу зробили знижку 10%. Пляж на диво чистий». Юлія каже, що до відпочинку підготувалися грунтовно - привезли з собою продукти: «На березі моря завжди невиправдано дорого. Приміром, чебурек коштує аж 10 гривень! В минулому році був 4».