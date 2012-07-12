У будівлю Полтавської ОДА намагався пройти голий чоловік
16:50, 12 липня 2012Курйози
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З одягу на чоловікові, який намагався пройти в будівлю облдержадміністрації, був лише капелюх.
До будівлі Полтавської облдержадміністрації намагався пройти оголений чоловік.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.
Інцидент стався вчора вдень. Голий чоловік, прикривши капелюхом інтимне місце, зайшов до приміщення облдержадміністрації і, побачивши охоронця-міліціонера, одразу ж побіг до виходу і зник. Затримати його міліціонер не встиг.
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