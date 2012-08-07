У лимані рибалка виловив сіткою гранатомет

14:54, 07 серпня 2012
Курйози
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У лимані неподалік Одеси рибалці попався гранатомет.

Рибка

Під час рибного промислу в Хаджибейському лимані, що на північній околиці Одеси, у сітку місцевого рибалки разом із рибою попався гранатомет, повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Одесит відвіз зброю до найближчого відділення міліції.

Співробітники Роздільнянського РВВС направили гранатомет на експертизу, уточнили в міліції.

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