Знамениті дзвони Нотр-Дам відправлять на переплавку

Знамениті дзвони паризького собору Нотр-Дам відправлять на переплавку, пише The Guardian.

Дзвони, що носять імена святих: «Анжеліка Франсуаза», «Антуанетта Шарлотта», «Геацінт Жанна» і «Деніз Давид», було вирішено до 850-річного ювілею собору замінити на нові.

Зі сплаву цих дзвонів збираються зробити гармату.

Головною причиною, з якої влада Парижа хоче позбутися старих дзвонів, є їхнє «жахливе звучання і зовнішній вигляд». Тим часом, головний настоятель собору та ініціатор проекту Патрік Жакен заявив, що цей крок допоможе повернути Нотр-Даму «його колишній голос».

Десятки членів культурних асоціацій з Франції та з-за кордону мають намір зупинити заміну знаменитих дзвонів. «Газета.Ru»