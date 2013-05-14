Американець продає «секретний рецепт» Coca-Cola за $15 млн

Формула виставлена ​​на eBay, і придбати її можна за $ 15 млн, пише The Daily Mail. За словами Клуджа, він виявив документ, датований 1943 роком, в коробці з листами й особистими паперами, яку купив на розпродажі речей відомого хіміка.

Як вважає Кліфф, Coca-Cola відправила експерту рецепт напою, оскільки мала труднощі з пошуком необхідних інгредієнтів під час Другої світової війни. Клудж визнав, що не сподівається заробити на знайденому документі мільйони, але вірить, що скількись тисяч доларів йому виручити вдасться, - зазначає Газета.ру.

У свою чергу, в Coca-Cola стверджують, що формула може частково збігатися зі справжнім рецептом, але, в будь-якому випадку, це не інструкція зі створення їх фірмового напою.