Пити шампанське у новорічну ніч італійцям дозволять лише до другої ночі

Пити шампанське та інші алкогольні напої у новорічну ніч в Італії в громадських місцях можна буде лише до другої ночі. Після цього до ранку у всіх ресторанах, дискотеках та барах настане своєрідний “сухий закон”.

Заборона на продаж міцних алкогольних напоїв у нічних закладах та придорожніх барах діє в Італії вже кілька місяців. Мета таких заходів – зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, які стаються під ранок у вихідні, коли люди повертаються на машинах з дискотек у нетверезому стані.

Опитування свідчать: італійці згодні, що обмеження потрібні у звичайні вихідні, однак “сухий закон” під час святкування Нового року вважають перебільшенням.

ICTV