Пити шампанське у новорічну ніч італійцям дозволять лише до другої ночі
09:46, 05 грудня 2007Курйози
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“Сухий закон” для громадських місць
Пити шампанське та інші алкогольні напої у новорічну ніч в Італії в громадських місцях можна буде лише до другої ночі. Після цього до ранку у всіх ресторанах, дискотеках та барах настане своєрідний “сухий закон”.
Заборона на продаж міцних алкогольних напоїв у нічних закладах та придорожніх барах діє в Італії вже кілька місяців. Мета таких заходів – зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, які стаються під ранок у вихідні, коли люди повертаються на машинах з дискотек у нетверезому стані.
Опитування свідчать: італійці згодні, що обмеження потрібні у звичайні вихідні, однак “сухий закон” під час святкування Нового року вважають перебільшенням.
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